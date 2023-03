Glasbenik bo postal sommelier

Pripadnice nežnejšega spola so ob osmem marcu v dar prejemale cvetje, energični glasbenik Dejan Krajnc pa se je na dan, ki ga ženske proslavljajo po vsem svetu, obdaroval kar sam. Glasbenik se je namreč vpisal na tečaj za sommelierja in si tako kot velik ljubitelj žlahtne kapljice izpolnil dolgoletno željo.

»Čez tri mesece bom postal sommelier prve stopnje,« se je pohvalil simpatični pevec, ki si je pred časom omislil tudi vinsko vitrino in jo napolnil z odličnimi vini, ki na Dejanovi domači mizi ne smejo manjkati. Energičnemu Štajercu, ki je pred dvema letoma kot Dejan Dogaja s svojo skupino stopil na samostojno pot, so pred leti bolj dišala sladka vina, danes, ko je že pravi poznavalec, pa je njegov okus malce drugačen in prisega na suha vina. Glasbenik ne skriva, da se dne, ko bo tudi uradno postal strokovnjak za žlahtno kapljico, neizmerno veseli, saj bodo vinski večeri, ki jih rad prireja za svoje prijatelje, tako še bolj zabavni.