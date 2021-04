Glasbeni svet žaluje, odšel je legendarni Šmarčan

Ponoči je umrl priljubljeni glasbenik. »Glasbeni svet je nocoj izgubil velikega prijatelja domače glasbe. JANI PIRŠ, naj ti bo lepo na drugi strani mavrice. Zapoj in zaigraj nam eno,« so zapisali na družabnih omrežjih lokalnega radia Štajerski val.Glasbenik je bil v svojem domačem kraju izjemno priljubljen in cenjen je s svojim bratomposnel ponarodelo skladbo Dragi brat.Od njega se na spletu poslavljajo tudi njegovi prijatelji. Eden izmed njih je zapisal: »Srce je omagalo, dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal. Bil si velik moj prijatelj, pogrešal te bom. Tvoje pesmi bodo večne.«