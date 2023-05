Glasbeni svet žaluje: od njega se poslavljajo Hercog, Werner ...

Na družbenih omrežjih znanih Slovencev je odjeknila vest, da je umrl Danijel Pohorec, znani snemalec, režiser in med drugim producent oddaje Ujemi Sanje, ki je vrsto let sodeloval s številnimi znanimi glasbeniki.

Mihael Hercog: »Ko sem delal prve korake v slovensko zabavno glasbeno in video sceno, si bil ti nedvomno človek, ki mi je dal največ nasvetov. Vedno dobre volje, večni entuziast in vedno pripravljen pomagati ter stopiti naproti. S kamero si bil eno in tvoje besede “u kaki kader” mi bojo vedno dajale moralo in spodbudo!«

Voditeljica Edita Dežman Predan: »Nekaterih stvari pač včasih enostavno ne moreš verjeti, razumeti.… Današnje sobotno jutro se je začelo s slabimi novicami, da te dragi prijatelj, sodelavec Danijel Pohorec več ni. Kako? Zakaj? Še včeraj sva delala plane za tradicionalni festival CMC Vodice 2023, kjer bi bili tudi letos zraven. In potem šok! Ne razumem, nočem razumeti!«

Werner Brozovič: »Še ena boleča izguba. Dragi prijatelj, nešteto oddaj sva posnela, nešteto koncertov skupaj preživela s tvojo kamero v roki. Enostavno ne morem dojeti. Ja, tako hitro in nepričakovano. Še enkrat te življenje opozori, da šteje samo ta trenutek. Naredil si za slovensko glasbo toliko kot malokdo drugi. Ujemi svoje sanje na drugi strani mavrice.

Stančka Šukalo: »Ne bo več oddaj, tvoja kamera je ugasnila. Hvala za vse kar si mi dal! Počivaj v miru moj najboljši prijatelj«