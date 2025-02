Glasbeni objem za dušo! Slovenska pevka s čustveno novo pesmijo razkrila osebno zgodbo

Pevka, tekstopistka in članica skupine Sopranos Iris Ošlaj se po skoraj letu dni od izida pesmi Le kaj brez tebe vrača z novo avtorsko pesmijo z naslovom Objamem vse. To je v prvi vrsti podarila sebi za svojo notrajno motivacijo, pri pisanju pa je mislila tudi na oboževalce.

»Včasih ni enostavno vztrajati in niti ne vidimo, koliko lepega je okoli nas, zato nam lahko ena navdihujoča pesem pomaga pri spoprijemanju z življenjskimi izzivi.« Aranžma in produkcija sta delo v njeni ekipi nepogrešljivega Aleša Zibelnika, s katerim sta v preteklosti že večkrat sodelovala. Za čutno kitarsko spremljavo pa je poskrbel izjemni Miha Meglič. Pesem govori o sprejemanju sebe in iskanju radosti v vsakdanjih trenutkih.

»Posneli smo krasen videospot, v katerem so se mi pridružile plesalke, s katerimi smo si pred mnogimi leti delile tekmovalne odre.«

»Ko sem pisala besedilo, sem spoznala, kaj je tisto, kar je zame najpomembnejše. Objamem to, da se zbudim v svojem domu, objamem otroka za dobro jutro, objamem vse zvoke v hiši, tudi tiste na visoki frekvenci, objamem vsako kavo, ki jo spijem v miru, objamem prijatelje, ki so bili z mano v vseh trenutkih in za katere bi naredila vse. Objamem mojo drago glasbo, ki me hrani in dviguje. Objamem vse lepe razglede, ki si jih podarim. Objamem svoje telo, ki mi dobro služi. Objamem vse nore ideje, ki jim ni konca, in dneve akcije, po katerih padem dol. In še in še,« deli svoja razmišljanja o radostih življenja in razlogih za objeme.

Sprejela sta pravilno odločitev

Sveža skladba prinaša globoko sporočilo, da se lahko po zahtevnih preizkušnjah poberemo in odkrijemo nešteto razlogov, zaradi katerih je življenje dragoceno.

Pevka in članica skupine Sopranos Iris Ošlaj je lani stopila v novo ustvarjalno obdobje. FOTO: SARA GOLOB

»Za mene kot mamo ni bilo hujšega od tega, da je družina ločena, vendar spoznavam, da sva z nekdanjim partnerjem sprejela pravilno odločitev in da sem lahko ponosna na nas. Oba se trudiva, da sva najboljša oče in mama najinima otrokoma. Hkrati sva si pustila prostor, da lahko zadihava vsak zase in si začrtava novo življenjsko pot, nekoliko drugačno, a vseeno izpopolnjujočo. Polno ljubezni, predanosti in posvečanja pozornosti tudi tistim malim trenutkom, ki nas vodijo, da sprejemamo sebe in druge. Čutim, da smo tudi kot takšna družina dober 'team' in naša medsebojna ljubezen ostaja brezpogojna.«

V videospotu tudi nekdanji mister

Dinamično skladbo je pospremil očarljiv videospot, ki ga je zasnovala Sara Golob. »Posneli smo krasen videospot, v katerem so se mi pridružile plesalke, s katerimi smo si pred mnogimi leti delile tekmovalne odre. Menim, da smo še vedno v odlični kondiciji,« samozavestno pove Iris. Za dovršeno in energično koreografijo je poskrbela Nika Burazer. Kamero in videoprodukcijo sta tudi tokrat prevzela Nikola Janušić in David Janušić. V vlogi ljubimca pa se je v videospotu preizkusil nekdanji mister Simon Blažević.