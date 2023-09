Glasbena scena pretresena: Uroš se je poslovil mnogo prezgodaj

Slovenska glasbena scena je pretresena. Poslovil se je eden najbolj znanih DJ-ev, producentov in pionirjev techno kulture pri nas, znan pod imenoma Symann & Ulix, Uroš Klančar.

Pod psevdonimoma Symann in Ulix je soustvarjal podobo slovenske elektronike skoraj dvajset let.

Kot so o njem zapisali v K4: »Na Kersnikovi je postal aktiven že pred več kot dvema desetletjema in se v naslednjih letih profiliral kot eden vodilnih domačih techno DJ-jev ter pomagal postaviti in izpeljati več legendarnih štirkinih klubskih serialk, kot so Synaptic, Elements, Downlands itd. Številni dogodki, v katere je bil vpleten, so poskrbeli za dolg seznam nepozabnih večerov in močnih gostov, ki so Ljubljano držali v koraku s svetovnimi elektronskimi trendi.«