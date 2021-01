Glasbe korona ni utišala

Slovenska polka in valček 2020 bo leta 2021 Festival Slovenska polka in valček 2020 bo izveden v prihodnjem letu. To je tudi edini projekt, ki ga bosta Blaž Švab in Darja Gajšek, ki sta se medtem že poslovila od oddaj Slovenski pozdrav in Silvestrski pozdrav, še izvedla skupaj.

Brez praznovanja ob jubileju

Kar nekaj je ansamblov, ki so v letu 2020 dočakali jubilej, a ga niso mogli praznovati na odrih.

Ni dvoma, da je za vsemi izjemno nenavadno, težko leto. Številni niso mogli skriti razočaranja, ker so bili zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja koronavirusa, tako rekoč stisnjeni v kot. A zanimivo, prav v času korone se je porodilo nekaj novih, mladih zasedb, ki so pripravljene s harmoniko in pesmijo med ljudmi širiti dobro voljo.Številni so ustvarjali nove skladbe, ki jih bodo ob prvi priložnosti ponudili poslušalcem ali se bodo z njimi predstavili na festivalih, ki so bili letos prav tako odpovedani. Izvedena sta bila le dva, Festival pod Pohorjem in ptujski festival. Epiloga ni dočakal niti festival Slovenska polka in valček 2020, ki pa bo izveden v tem letu.Kar več ansamblov je v letu 2020 dočakalo jubilej, a ga niso mogli praznovati na odrih z oboževalci. Koronavirus je tako in drugače krojil usodo nekaterih televizijskih oddaj, a so se, zahvala gre iznajdljivim producentom, ekipe ustvarjalcev znašle po svoje in se trudile vzdrževati vez med glasbeniki na eni strani in poslušalci oziroma gledalci na drugi.Tako smo lahko spremljali poslovilne oddaje že prej omenjenega Slovenskega pozdrava na Televiziji Slovenija, od gledalcev poslovili tudi ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru, ki jo predvaja televizija Planet TV. A so slednji že napovedali, da bodo oddaje na sporedu tudi v prihodnjem letu, medtem ko na TV Slovenija snujejo novo razvedrilno glasbeno oddajo, v kateri bodo dobili prostor glasbeniki različnih žanrov.