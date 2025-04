Glasba v znamenju čustev in letnih časov

V torek, 15. aprila, se bo v Slovenski filharmoniji sklenil 39. festival Slovenski glasbeni dnevi, praznik slovenske glasbe, ki že od 7. aprila bogati kulturno dogajanje z vrhunskimi koncerti, razstavami in razpravami. Zaključni koncert z naslovom Občutki mojega srca bo ob 19.30 ponudil edinstveno zvočno izkušnjo, v kateri se bodo prepletali narava, čustva in sodobna slovenska glasbena ustvarjalnost.

Na odru se bosta združila priznani violončelist Bernardo Brizani in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Stevena Loya. Brizani, ki redno sodeluje s Festivalom Ljubljana in je v svoji karieri nastopal doma in v tujini, bo izvedel lastni projekt – cikel za violončelo in orkester, posvečen štirim letnim časom. V njem se bodo zvrstila dela slovenskih skladateljev Leona Firšta (Januar), Črta Sojarja Voglarja (April), Tilna Slakana (Julij) in Janija Goloba (November). »Menim, da bo projekt dodal veliko umetniško vrednost slovenski literaturi za violončelo. Nastal je iz želje po obogatitvi našega prostora z novimi deli in zaradi rednega sodelovanja s slovenskimi skladatelji,« je povedal Brizani.

Program večera bo obogaten še z deli Nane Forte (Zadnji ples), Urške Pompe (Tisti košček modrega neba II), Tadeje Vulc (Selva oscura) in mojstrovino Mouvements concertants Uroša Kreka, ki združuje neoklasicizem in ekspresivno napetost. Zaključni koncert ne bo le slavnostna pika na i festivalu, temveč tudi poklon raznolikosti in moči sodobne slovenske glasbe.