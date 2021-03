Gjurin v Sloveniji, George v Kanadi

Kanada je Galov dom že 42 let, saj ima državljanstvo po mami, na državo pa ga vežejo tako družina kakor

​glasbeno ustvarjanje in prijatelji. Shodil je sicer v Kansasu v ZDA, potem pa otroštvo in najstništvo preživljal predvsem v Kanadi. Trenutno ima dva studia in dve založbi, v Ljubljani in Torontu, v provinci Ontario.

V Torontu ima studio. FOTO: osebni arhiv

Kljub res čudnemu letu 2020 se je veliko dogajalo,« nam je povedal priznani glasbenik. »Decembra in januarja sem preboleval covid-19, in kot se je izkazalo, sem eden tistih, ki imajo tako imenovani dolgi covid. Nizka vročina se mi je, po prenehanju klasičnih virusnih simptomov, vlekla še dva meseca, z njo pa močna utrujenost in padec kondicije. Če te virus ujame, zboliš in počivaš dobra dva meseca, potem se počutiš kot cunja. Imeli smo tudi smrti v družini zaradi korone, kar je žal doletelo marsikatere.«Med prebolevanjem je obiskal posebno ambulanto in lahko le pohvali požrtvovalno zdravstveno osebje v Sloveniji.Kot je znano, ima Gal, ki med kolegi velja za genija, v resnici pa je predvsem topel človek, izjemen mislec, zakladnica znanja, dvakratni oče, duhovita oseba, ki po svetu hodi z odprtimi srcem in s široko razprtimi očmi, poleg slovenskega tudi kanadsko državljanstvo.