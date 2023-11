Giorgia Meloni prasnila v smeh: to se je zgodilo ob sprejemu Roberta Goloba (VIDEO)

Slovenski predsednik vlade Robert Golob se mudi v Rimu. V palači Chigi se je srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, s katero se jima je na protokolarnem sprejemu na rdeči preprogi pripetil prikupen nesporazum.

Medtem ko sta se nastavljala objektivu, je italijanska predsednica vlade želela s svojo roko seči v Golobovo, a ta geste ni najbolj razumel. Malo sta se vrtela, skoraj kot bi plesala, na koncu pa sta se njuni roki vendarle uradno srečali.

Melonijevo je dogodek nedvomno zabaval, saj se je nasmešek na njenem obrazu raztegnil od ušesa do ušesa.

Teme pogovorov so sicer precej bolj resne: ilegalne migracije. Kot je znano, so Italijani že pred časom na slovensko mejo postavili nadzor, tako kot so ga že dolgo pred tem Avstrijci. Mi smo z isto mero nadaljevali na meji z Madžarsko in Hrvaško.

Poplesavanje na rdeči preprogi. FOTO: Pallazo Chigi

Poplesavanje na rdeči preprogi. FOTO: Pallazo Chigi

Poplesavanje na rdeči preprogi. FOTO: Pallazo Chigi