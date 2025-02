Gianni Rijavec z ženo spet v Vatikanu

Primorski glasbenik Gianni Rijavec se je s soprogo Patricijo Rijavec Simonič pred slabima dvema letoma v Vatikanu mudil s čisto posebnim razlogom. Kot prvi slovenski par sta se cerkveno poročila v baziliki sv. Petra v Vatikanu, obred je vodil kardinal Franc Rode.

Civilno sta se poročila že pred šestimi leti, nato pa sta načrtovala še cerkveno poroko, ki pa sta jo bila zaradi epidemije koronavirusa primorana odložiti za nedoločen čas. A junija 2023 sta jo dočakala, čestital pa jima je tudi sam papež Frančišek. Tudi zato se Gianni in Patricija vselej rada vračata v Vatikan.

Patricija in Gianni Rijavec

Pred dvema letoma sta se poročila v Vatikanu.

Tam sta se mudila znova pred dnevi, ko sta bila povabljena na tridnevno srečanje umetnikov v Vatikanu in Rimu. Tega je ob svetem letu 2025, ki ga je razglasil papež Frančišek, ko je po sto letih odprl sveta vrata v baziliko svetega Petra, priredilo Katoliško združenje italijanskih umetnikov. In tudi na tem srečanju sta bila Gianni in njegova žena Patricija edina predstavnika iz Slovenije.

Ideja o oživitvi pesmi

»Srečanje je bilo namenjeno povezovanju in sodelovanju umetnikov iz vse Evrope ter vzpostavljanju novih mednarodnih stikov. Vrhunec dogodka je bila nedeljska maša v cerkvi svetega Petra, ki bi jo moral voditi papež Frančišek, a ga je zaradi hospitalizacije nadomestil eden od kardinalov iz rimske kurije. Kljub tej nepričakovani spremembi je bil dogodek izjemna priložnost za kulturno in duhovno izmenjavo,« je po vrnitvi povedal Gianni. In dodal, da vsako takšno srečanje prinaša nova poznanstva in tokrat ni bilo nič drugače.

»Med udeleženci je bila tudi izjemna italijanska pevka Ilaria Della Bidia, ki je svetovno znana po svojih duetih z legendarnim tenoristom Andreo Bocellijem. Z njim je, med drugim, nastopila tudi v Ljubljani. V sproščenem pogovoru je hitro stekla beseda o glasbenem povezovanju med Slovenijo in Italijo, še posebej v luči Evropske prestolnice kulture GO 2025,« je še povedal Rijavec, ki je že pred petnajstimi leti ustvaril skladbo Ljubezen je le ena – L'amore è uno solo, ki poudarja pomen podiranja meja med državami, prijateljstva in sodelovanja.

Ideja o oživitvi pesmi v dvojezični slovensko-italijanski izvedbi je Ilario Della Bidia navdušila, zato sta se dogovorila, da jo bosta posnela skupaj. Tako bo nastal duet, ki bo predstavljal simbol povezovanja dveh kultur in narodov ter prispeval k poglobitvi odnosov med Slovenijo in Italijo. Kar vse se sklada tudi z duhom svetega leta 2025 in Evropske prestolnice kulture GO 2025 – dveh pobud, ki poudarjata pomen miru, sodelovanja in umetniškega izražanja onkraj meja. Glasba kot univerzalni jezik bo tudi tokrat služila kot most med narodi in simbol večne povezanosti med Slovenijo in Italijo.