Gianni Rijavec: »Pozabili smo na korenine«

Gianni Rijavec je glasbenik in mirovnik, ki s svojo fundacijo Beli golob širi sporočilo o miru in lepšem jutri, obiskal pa je tudi številne države in se srečal z mnogimi pomembnimi osebnostmi, kot sta papež in dalajlama. »Vsi ti ljudje so zelo preprosti,« nam je razkril. Spregovoril je tudi o nekdanjem sošolcu Borutu Pahorju, ki je bil njegov prvi menedžer.

»Že od nekdaj je govoril, da bo predsednik, in to mu je uspelo,« se spominja. Rijavec je bil nekoč predsednik krajevne skupnosti, kar opisuje kot zelo odgovorno funkcijo. Reševati je moral celo družinske spore, ga pa politika višje od lokalne skupnosti ni nikoli zamikala. Opaža, da so ljudje postali apatični do politike, kar je za demokracijo zelo slabo. Verjame, da je potrebna katarza, da bi se stvari izboljšale in da bi ljudje znova začeli verjeti v politične spremembe. Meni tudi, da smo kot narod pogrnili na celi črti, saj smo pozabili na korenine. »Brez teh trdnih temeljev je konec vsega,« je povedal.

Ob kozarcu vina je Rodeta prosil, ali ju poroči

Rijavec in njegova žena sta se poročila v cerkvi svetega Petra v Vatikanu, kar je bila edinstvena izkušnja. Poročil ju je kardinal Rode. »Jaz sem ga kar vprašal, ko sva bila s Patricijo še neporočena, ali bi naju kdaj poročil,« nam je razkril. Papež ju je sprejel kot novoporočenca in jima podaril poseben apostolski certifikat. Bila sta prvi slovenski par, ki je imel to čast, da se je poročil tam. Spregovoril je tudi o potovanjih, svojih znamenitih suknjičih in pričakovanjih v novem letu. Novoletnemu ŠOKkastu lahko prisluhnete tukaj.