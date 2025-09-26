Gianni Rijavec na najdaljši turneji v karieri

Primorski glasbenik Gianni Rijavec letos zaznamuje kar 40 let kariere. Ob jubileju se je odločil podati na posebno turnejo, ki jo začenja danes v Vili Vipolže. Poimenoval jo je Sentimenti. »Torej čustva. Ljudem sporočam, kar čutim, in to je posebnost te turneje. Z glasbo želim nagovoriti ljudi, jih pozvati, za trenutek ustaviti in umiriti. Dalajlama, papež Janez Pavel II., papež Benedikt XVI. in papež Frančišek so mi na srce položili, da glasba nagovori človeka hitreje in globlje kot beseda,« pravi glasbenik, ki se na omenjeno turnejo pripravlja že dlje, pravzaprav eno leto.

»Sporočilo mojih pesmi so mir, ljubezen, prijateljstvo. Želim, da glasba poveže ljudi. Kultura je tista, ki mora ljudi poenotiti, če jih že politika razdvaja. Žal imam občutek, da smo že pri kulturi razdvojeni. Sporočilo moje turneje je tudi poenotenje, saj moramo v teh nenavadnih časih stopiti skupaj. Poleg glasbe je torej rdeča nit turneje nujno povezovanje in umirjanje razgretih strasti. Živimo na robu vojne in čas je, da se streznimo,« še doda. Na koncertih ne bo manjkalo njegovih starih uspešnic, kot so Lep pozdrav, ciao Mateja, Adijo, Špela, Nancy iz Ljubljane, Soča, Mladi Joža in številne druge. Na odru bo znova stal njegov prepoznavni beli klavir, ki ga bodo obkrožale bele sveče. »Koncerti bodo postavljeni v različnih okoljih. Slovenija je lepa in to bomo na koncertih tudi pokazali,« doda Rijavec, ki se podaja na svojo najdaljšo turnejo doslej. Trajala bo namreč dve leti. »V tem času si želim prekrižariti Slovenijo,« se veseli. Zaupa nam še, da bo nastopal z različnimi zasedbami in da bo edina stalnica na nastopih njegov klavir.

»Zaključek turneje bo spektakularen. Kje in kako, naj ostane skrivnost.« Kako se počuti ob zavedanju, da je na glasbeni sceni prisoten že 40 let? »Vse se dogaja spontano, je del mojega življenja in ničesar ne bi spreminjal. Ostajam zvest melodiji, zapomljivemu refrenu in misli, da morajo pesmi ostati tudi za kasnejše rodove. Vesel sem, da jih pojejo stari in mladi,« še doda. Obiskovalci bodo zagotovo navdušeni tudi nad njegovimi koncertnimi oblačili, ki jih je oblikovala njegova žena Patricija.