Gianni Rijavec bo v srcu za vedno nosil pokojnega papeža

V soboto so se verniki v baziliki svetega Petra v Vatikanu poslovili od papeža Frančiška, ki je v 89. letu starosti umrl na velikonočni ponedeljek. Odšel je človek dobrih namenov, ki ga bo v srcu za vedno nosil tudi primorski glasbenik Gianni Rijavec. Papeža je srečal dvakrat in se še vedno živo spominja njegovih toplih oči ter iskrenih besed.

»Globoko se me je dotaknil. Prvič sva se srečala leta 2014, ko sem mu na zasebni avdienci izročil kipec Dečka miru, umetniško delo moje žene Patricije. Takrat sva se pogovarjala o prizadevanjih za mir na svetu. Papež Frančišek je nenehno opozarjal svetovne voditelje, naj si prizadevajo za mir. Ni bilo nagovora, v katerem ne bi omenil vojne v Ukrajini, Palestini, Mjanmaru. To me je zelo ganilo,« se spominja prvega srečanja.

Drugič sta si segla v roke po poroki leta 2023. S Patricijo sta si večno zvestobo obljubila v Vatikanu.

Po poroki jima je podelil apostolski blagoslov.

Drugo je bilo za Primorca še bolj posebno. »Takrat sva se srečala po moji in Patricijini poroki v Vatikanu 30. maja 2023. Papež naju je po zaobljubah sprejel in nama podelil apostolski blagoslov. Srečanje je bilo zelo prijetno, sproščeno, čeprav je bil že na vozičku,« nam je zaupal Rijavec.

Tretjič bi se moral s papežem srečati 16. februarja letos, ko sta bila z ženo povabljena na evropsko srečanje umetnikov v Vatikan. »Žal je bil papež dva dni prej hospitaliziran in do srečanja ni prišlo. Zapustil nas je človek, ki se je dotaknil ljudi na obrobju, zapuščenih in revnih. Za njim je ostala velika praznina in upam, da bo njegov naslednik nadaljeval odlično delo, po katerem je bil znan papež Frančišek,« še pravi.

Glasbenik se je srečal s kar tremi papeži, v roko je segel še Janez Pavlu II. in Benediktu XVI. »Vsi so name naredili velik vtis, vsak izmed njih je bil nekaj posebnega. Upam, da bom imel to čast, da se bom srečal tudi z novim, prihajajočim papežem,« sklene Rijavec, ki letos zaznamuje 40 let glasbene poti.