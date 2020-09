Gašper se je posipal s pepelom: Ko bi se fant poslušal, kakšne nebuloze kvasi

V kuharskem šovu Masterchef Slovenija so morali tekmovalci, razdeljeni v pare, speči potico. Sodnike sta na koncu presenetilain, ki sta s svojo kraljico premagala vse.A največ pozornosti je tokrat pripadlo, ki je bil sprva brez para, po izteku časa pa se je pridružilin. Zdelo se mu je, da bi potrebovali več samozavesti, zato je rekel: »Vsak pravi kokošnjak potrebuje petelina.« Toda njegovo testo na koncu ni bilo gladko, v njem so bili koščki moke. Na koncu se je moral posipati s pepelom in prevzeti odgovornost za neuspeh.Odzivi na njegovo jezikavost so mešani. Nekateri so nad njim navdušeni, zasledimo pa tudi komentarje v stilu »ko bi se fant poslušal, kakšne nebuloze kvasi. Sram naj ga bo, ker nima pojma, samo pametnega se dela ...«