Ganljivo sporočilo Tine Maze: poglejte, kaj je zapisala (FOTO)

Okroglo obletnico rojstva – šteje 40 pomladi – danes praznuje Tina Maze. Ob nekoliko deževnem dnevu je spisala sporočilo, ki je marsikomu ogrelo srce.

»Nekaj obrazov mojega 40. rojstnega dne! Kaj naj rečem? Preživljam najlepše obdobje mojega življenja! Ampak čisto zares,« je zapisala. Hvaležna je za čisto vsak dan, za vsako sekundo, da lahko živi večinoma z mislimi v sedanjosti in ne razmišlja preveč za naprej in nazaj.

»Hvaležna sem moji družini, prijateljem in vsem in vsakemu, ki mi prekriža pot, da me nauči kaj novega. Hvala vam, ki mi sporočate, da vam je še vedno všeč to kar sem in to kar počnem. Tudi za naprej bom skušala biti inspiracija in vas navdušiti,« je zaključila nekoč najboljša slovenska smučarka.