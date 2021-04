Ganljivo sporočilo pokojnemu Slovencu: Danes smo se pogovarjali o tebi (FOTO)

Hrvaška pevkase te dni spominja pokojnega slovenskega režiserja, ki je pred petimi leti nenadno umrl v makedonskem gledališču. »Dragi moj prijatelj, vsi te pogrešamo ... Tudi danes smo se pogovarjali o tebi ... Naš ljubljeni Tomaž Pandur,« je zapisala na Instagramu.Pandur je nepričakovano umrl v starosti 53 let, in sicer v Skopju v Makedonskem narodnem gledališču med gledališko vajo za predstavo Kralj Lear. Severina je z njim večkrat sodelovala, »režiral« pa je celo njeno poroko. Že leta 2016 se je z ganljivimi besedami poslovila od prijatelja: »Gledam tvojo sliko in slišim tvoj smeh. Ko odide nekdo, ki si ga imel rad in ki je imel rad tebe, ki te je razumel in sprejel ...odideš tudi ti … zlomiš se … Žalost v meni in okoli mene … Rada te imam, ljubezen moja.«