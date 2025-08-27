Ganljivo sporočilo nekdanje poslanke: Vsak dan leži na njegovem grobu (FOTO)

NENAVADNA POVEZAVA

Nenavadna povezava velikega, a prijaznega psa Šive s pokojnim.
Fotografija: Violeta Tomić FOTO: Leon Vidic/Delo
Violeta Tomić FOTO: Leon Vidic/Delo

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić je na družbenih omrežjih zelo aktivna. Javnost jo pozna tudi kot veliko zagovornico pravic živali. Tokrat je s sledilci delila dve fotografiji svojega pasjega ljubljenčka, saj si za počitek le-ta izbere nenavadni prostor.

Leta 2009 je Tomićeva iz zavetišča Gmajnice sem rešila svojega prvega psa, ki so ga poimenovali Buda. Za revijo Pes moj prijatelj je takrat povedala, da ji je spremenil življenje.

»Lahko rečem, da mi je ta pes, ki je moj prvi pes v življenju, popolnoma spremenil življenje!!! Pogled njegovih oči je taka milost, ki je ne znam opisati ... Še vedno, po pol leta skupnega življenja me gane do solz ...« A ker življenje teče dalje, zdaj Tomičevo pri domačih opravilih spremlja naslednik Bude, in to je veliki, a prijazni pes Šiva.

Vsak dan vsaj eno uro

Tokrat je na družbenem omrežju nekdanja poslanka objavil ganljivo sporočilo. »Šiva vsak dan vsaj eno uro leži na Budinem grobu. Verjamem, da sta povezana, moj pokojni zlati pes in moja trenutna spremljevalka. Neprecenljivo.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Naš maček Medi gre vsak dan, če ne zunaj, ležat k pokojni muci Mikici, ki je že tri leta pokojna. Takoj, ko sem ga posvojila in pripeljala domov, ga je sprejela in bila sta velika prijatelja.«

»Draga Vijoletka pes ima poseben čut.«

»Noro ... živali so res čudo ...«

»To zmorejo le živali, človek zelo zelo redko ali celo nikoli. Mi pa imamo muco z imenom Šiva. Če pozorno opazuješ žival, kaj vse se lahko naučiš od nje, le one so neusahljiv vir ljubezni, zvestobe in pripadnosti.«

