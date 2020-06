Ganljivo sporočilo ministrice sinu (FOTO)

Aleksandra Pivec je pokazala svojo družino. FOTO: Facebook, Aleksandra Pivec

je že drugi mandat ministrica za kmetijstvo, januarja letos pa ji je uspelo skoraj nepredstavljivo – na volitvah za vodstvo stranke upokojencev Desus je ugnala 'večnega'. Vseeno o njenem zasebnem življenju ni veliko znanega.Na Ptuju rojena Pivčeva (48), ki živi v Novi vasi pri Ptuju, je ob posebni priložnosti pokazala celo svojo družino, moža in oba sinova. Ob fotografiji, na kateri jim družbo na domačem vrtu dela še kuža, je razkrila, da je njen mlajši sin pretekli teden dopolnil 14 let. »Ta teden sem se z izjemno hvaležnostjo spominjala tudi dneva pred 14 leti, ko sem drugič postala mama. Ženske smo v dolgoletnih bojih za enakopravnost v družbi dosegle veliko. Kljub temu smo danes vsak dan znova postavljene pred številne izzive uspešnega usklajevanja naših vlog (mame, žene, političarke). Veliko več se tudi v družbi pričakuje od nas in marsikdaj se moramo soočiti z veliko več neprimernimi opazkami in očitki kot moški. Toda kljub temu sem prepričana, da sedanjost in prihodnost v Sloveniji pripadata ženskam,« je zapisala ob sinovem rojstnem dnevu in hkrati opisala, kako je danes biti ženska.Bolj osebno sporočilo je sinu zapisala na njegov rojstni dan: »Dragi sine Svit, v življenu sta dva najpombnejša dneva: Dan, ko si se rodil in Dan, ko ugotoviš Zakaj! S svojo edinstveno energijo in pogledom na svet, išči in najdi svoj Zakaj! Vse najboljše za tvoj 14. rojstni dan naš junak!«