Ganljivo sporočilo Mihe Deželaka: »Enostavno ne zmorem več!«

Radijec in dobrodelnež Miha Deželak je po enajstih letih sporočil, da se poslavlja od akcije Deželak junak oziroma Dežela junakov. Kot je poudaril v jutranjem šovu Radia 1, verjame, da dobrodelnost ne bo usahnila ter da bodo akcijo organizirali tudi v prihodnje, a ne z njim v glavni vlogi.

Deželak je priznal, da si je treba naliti čistega vina ter da še zdaleč ni v takšni formi kot pred desetimi leti. Zdaj mora svoje zdravje postaviti na prvo mesto, pravi. Bolj kot fizično pa je bila akcija zanj naporna psihično. Kot je dejal, si v pogonu od jutra do večera, včasih pa niti ponoči ni mogel spati. »Enostavno ne zmorem več,« je dejal poslušalcem in radijskim kolegom, ki so novico sprejeli s popolnim razumevanjem.

Miha je obljubil, da bo tudi v prihodnje prisoten v tej dobrodelni akciji, a da »ne bo več gonil 14 dni, od jutra do večera«.

Miha Deželak je pred časom gostoval v ŠOKkastu. Kaj vse je povedal, si oglejte v spodnjem videu.