Ganljivo presenečenje za Heleno Blagne: na oder stopil njen sin in v rokah držal ... (FOTO)

Helena Blagne, ikona slovenske popularne glasbe, je ob svoji 40-letnici kariere v razprodanih ljubljanskih Križankah pripravila spektakularen koncert, ki ga bodo obiskovalci pomnili še dolgo. A med številnimi bleščečimi trenutki je bil eden še posebej izstopajoč – na oder je namreč stopil njen sin Kristijan, ki ga pevka sicer zelo redko pokaže javnosti.

FOTO: Mediaspeed

Blagne je znana po tem, da zasebnega življenja ne izpostavlja, zlasti ko gre za družino. Zato je bil prihod Kristijana z velikim šopkom rož eden najbolj ganljivih trenutkov večera.

Koncert 30. maja je bil prava glasbena retrospektiva kariere Helene Blagne, ki je v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija ter dirigentom Patrikom Greblom obudila svoje največje uspešnice. Dogodek so dopolnjevale tri dih jemajoče kreacije modne oblikovalke Matee Benedetti, ki so pevkin umetniški izraz nadgradile z vizualno eleganco.

Helena Blagne se je večkrat preoblekla v kreacije modne oblikovalke. FOTO: Mediaspeed

Večer se je začel z legendarno skladbo »Kar bo, pa bo«, sledile pa so klasike, kot so Bodi srečen Bambino, Navaden majski dan, Reci mi, Vzemi me nocoj, Skupaj v tem poletju, Osamljena, Naj nihče me ne zbudi in številne druge. Na odru so se Heleni pridružili Vojko Sfiligoj, ki je za njo napisal številne uspešnice, mlada skupina Mrfy in trije tenorji, ki so večeru dodali še dodatno glasbeno poslastico.

Mrfy je s Heleno Blagne zapel priredbo pesmi Dež. FOTO: Mediaspeed

Slovenska diva je v dveh urah zapela 26 skladb.

Kristijan Blagne je mami podaril ogromen šopek rož. FOTO: Mediaspeed

»Še vedno se počutim kot dvanajstletna deklica, ki se je s prašnim kovčkom odpravila na čudovito pot. Velikokrat me vprašajo, kdo je pravzaprav Helena Blagne. Rada odgovorim, da boste na odru začutili najbolj pristno Heleno, kajti oder je postal moj dom,« je povedala na koncertu, ko je ob koncu na oder stopil 26-letni Kristijan Blagne, ki je lani na pravni fakulteti v Ljubljani magistriral z odliko.