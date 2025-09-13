Ganljiva poslovilna predstava Salome v Odiseji: »Zadnjič in nikoli več«

Za Salome bo 26. septembra zelo poseben dan, takrat bo namreč v ljubljanski Odiseji še zadnjič nastopila pred slovenskim občinstvom s predstavo Iznenada Salome. Pravi, da zadnjič in nikoli več. Gre za zaključek ene najbolj uspešnih predstav oziroma kabaretskih projektov zadnjih let, s katerimi je Salome polnila dvorane po vsej Sloveniji in navduševala občinstvo z mešanico humorja, glamurja, osebne iskrenosti in družbenih tem. Nastop v Odiseji bo veliki finale te zgodbe, potem ko je po vsej Sloveniji doživela več kot 130 ponovitev.

Salome se s predstavo o preobrazbi, samospoštovanju in odkrivanju lastne identitete podaja na hrvaške odre. FOTO: URŠA PREMIK

»Malce sem žalostna, ker bo to moja zadnja ponovitev predstave v Sloveniji,« je iskrena Salome, ki pa je hkrati ponosna, da se je lahko občinstvu predstavila v drugačni luči in mu skozi predstavo razodela marsikaj o sebi. Vznemirjena pred zadnjim nastopom nam je še zaupala, da si je posebej za to priložnost omislila posebne kostume in lasulje, ob tem pa je napovedala, da se z omenjeno predstavo podaja na odre na Hrvaškem.

Nedavno je postala rjavolaska. FOTO: INSTAGRAM

»Predpremiera bo na mojem rodnem Rabu, in če sem čisto iskrena, imam precej treme. Ob tem sem seveda zelo neučakana. Od nekdaj sem si namreč želela, da bi kaj 'ušpičila' na Rabu, a nikoli si nisem mislila, da bom tam nastopila z lastno predstavo. Verjamem, da bom vsem zaprla usta,« se namuzne. »Pozitivna trema je vedno dobra,« še pravi vsestranska ustvarjalka, ki se veseli nastopov na Hrvaškem in so jo lahko ljubitelji dobrega humorja nedavno ujeli tudi na Panču.