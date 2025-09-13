IZNENADA SALOME

Ganljiva poslovilna predstava Salome v Odiseji: »Zadnjič in nikoli več«

Avtorski stand up kabaret Iznenada Salome pri nas končuje svojo pot in jo nadaljuje na Hrvaškem, Salome pa bo ognjeni krst doživela na rodnem Rabu.
Fotografija: Iznenada Salome bo 26. septembra doživela zadnjo ponovitev, s čimer se bo sklenilo pomembno poglavje na naši kulturni in zabavni sceni. FOTO: URŠA PREMIK
Iznenada Salome bo 26. septembra doživela zadnjo ponovitev, s čimer se bo sklenilo pomembno poglavje na naši kulturni in zabavni sceni. FOTO: URŠA PREMIK

A. K.
13.09.2025 ob 07:25
Za Salome bo 26. septembra zelo poseben dan, takrat bo namreč v ljubljanski Odiseji še zadnjič nastopila pred slovenskim občinstvom s predstavo Iznenada Salome. Pravi, da zadnjič in nikoli več. Gre za zaključek ene najbolj uspešnih predstav oziroma kabaretskih projektov zadnjih let, s katerimi je Salome polnila dvorane po vsej Sloveniji in navduševala občinstvo z mešanico humorja, glamurja, osebne iskrenosti in družbenih tem. Nastop v Odiseji bo veliki finale te zgodbe, potem ko je po vsej Sloveniji doživela več kot 130 ponovitev.

Salome se s predstavo o preobrazbi, samospoštovanju in odkrivanju lastne identitete podaja na hrvaške odre. FOTO: URŠA PREMIK
»Malce sem žalostna, ker bo to moja zadnja ponovitev predstave v Sloveniji,« je iskrena Salome, ki pa je hkrati ponosna, da se je lahko občinstvu predstavila v drugačni luči in mu skozi predstavo razodela marsikaj o sebi. Vznemirjena pred zadnjim nastopom nam je še zaupala, da si je posebej za to priložnost omislila posebne kostume in lasulje, ob tem pa je napovedala, da se z omenjeno predstavo podaja na odre na Hrvaškem.

Nedavno je postala rjavolaska. FOTO: INSTAGRAM
»Predpremiera bo na mojem rodnem Rabu, in če sem čisto iskrena, imam precej treme. Ob tem sem seveda zelo neučakana. Od nekdaj sem si namreč želela, da bi kaj 'ušpičila' na Rabu, a nikoli si nisem mislila, da bom tam nastopila z lastno predstavo. Verjamem, da bom vsem zaprla usta,« se namuzne. »Pozitivna trema je vedno dobra,« še pravi vsestranska ustvarjalka, ki se veseli nastopov na Hrvaškem in so jo lahko ljubitelji dobrega humorja nedavno ujeli tudi na Panču.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

