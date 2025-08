Ganljiva ljubezenska izpoved Aleksandre Jezeršek: »Hvala, da si me izbral« (FOTO)

Luka Jezeršek, eden naših najboljših chefov, je že mnoga leta predani mož in oče trem otrokom. Z ženo Aleksandro trenutno dopustujeta na hrvaški obali, sproščeno in romantično vzdušje, pa je Aleksandra izkoristila za ganljiv zapis, ki ga je namenila ljubezni svojega življenja, naslovila pa ga je Ljubezensko pismo možu. »Hvala, da si pred 14 leti prišel za mano v Šibenik. Hvala, da si vzljubil jadranje in morje. Hvala, da si me izbral in me še vedno vsak dan znova,« je le nekaj reči, za katere je možu hvaležna, naštela Aleksandra ter dodala, da bi našlo še kaj.

Luka Jezeršek, ki na Gorenjskem vodi svoj Dvor Jezeršek, širna Slovenija pa ga je spoznala zahvaljujoč oddaji MasterChef Slovenija, je sicer že pred časom potrdil, da se je ljubezenska zgodba med njim in Aleksandro začela v Šibeniku.

Takrat, pred več kot desetletjem, je bila Aleksandra na jadranju s svojim očetom, ko je Luki pisala, če upa priti v Šibenik na jadranje. O tem seveda ni bilo dvoma, Luka je v Ljubljani sedel na avtobus proti temu dalmatinskemu mestu, kjer ga sta ga pričakala Aleksandra in njen oče ter ga odpeljala na pico, nato se jima je pridružil še na jadrnici. Res avanturistični zmenek, pogum pa se je Luki Jezeršku očitno več kot obrestoval.