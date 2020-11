Ganljiva izpoved Ane Tavčar: to je razkrila med oddajo v živo (FOTO)

Panika v Berlinu, pred uradom Merklove rešilci in policija (FOTO)

Iz Berlina poročajo, da je v vhod v uradu nemške kanclerke Angele Merkel trčil avto. Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah. Sodeč po fotografijah, ki prihajajo iz nemške prestolnice, na avtomobilu ni videti večjih poškodb, na prizorišču pa je so policisti in tudi rešilci. S policijskimi psi so pregledali vozilo, ki je bilo polno besnih napisov, kot so prekleti morilci otrok in