Ganljiva gesta Nataše Pirc Musar za 80-letnico, ki so ji šteti dnevi

Zdaj že verjetno vsi poznate društvo Humanitarček, ki pomaga ostarelim ženskam, ki si marsičesa z nizkimi pokojninami ne morejo privoščiti. Velikokrat pa svojim varovankam pripravijo tudi kakšno presenečenje. O enem izmed njih pišemo danes.

80-letna A. g. zaradi hude bolezni leži v bolnišnici. Rak ji je v zadnjih tednih tako najedel kosti, da so bolečine neznosne. Dnevi so ji šteti. Ob praznovanju njenega rojstnega dne so ji pripravili malo praznovanje, s tortico in baloni. Obenem so ji želeli uresničiti dolgoletno željo, da bi se srečala s šefom države. S prejšnjim predsednikom Borutom Pahorjem jim srečanja ni uspelo organizirati, z zdajšnjo predsednico srečanje zaradi bolezni ni bilo mogoče. Se je pa predsednica Nataša Pirc Musar izkazala z drugačno gesto. Slavljenki je podarila svoj sako, majico in ruto in poslala lepe želje. Starostnica je od sreče zajokala, so sporočili iz društva. »Ne morem verjet, da je sama predsednica meni dala gvant, ko pa sem samo reva sirošna, bom vsaj za pogreb mela lepe«. To so bile njene besede ob prejemu darila, ki je vsaj za kak trenutek pomagalo pri prenašanju hudih bolečin.

So pa v društvu tudi opozorili, da je predsednica za Vide skrbela že prej, preden je postala predsednica, zato prosijo vse, da se vzdržijo negativnih komentarjev. Malenkosti, ki jih je bila pripravljena narediti predsednica, namreč starostnikom ogromno pomenijo.

