Ganljiv zapis Tanje Ribič: Mislila sem, da tvoj bolni srček tega ne bo zmogel

Igralka in pevkaje redna obiskovalka doma upokojencev, kjer je ena izmed varovank tudi njena mama. V času koronakrize se je družina znašla in svojim mami oz. babici, kar pod balkonom pripravila improviziran koncert. Sedaj je Tanja na svojem facebooku opisala, kakšna borka je njena mama in kako se je po številnih zdravstvenih zapletih vedno znova postavila na noge. Najprej jo je na posteljo prikovala možganska kap po kateri je z veliko volje in zdravstvene pomoči dobro okrevala.Potem pa jo je doletela še ena nesreča opisuje Tanja (nelektorirano):»Spomnim se, ko sem tik pred premiero svoje monokomedije dobila telefonski klic z žalostno novico... Z mislijo na tvojo moč sem vseeno nasmejala ljudi. Po predstavi me je pa sesulo. Mislila sem, da tvoj bolni srček tega ne bo zmogel. Pa si se spet odločila, da boš kljubovala. Samo misel na hojo smo morali opustiti. Po tem je prišla težka pljučnica lansko leto. Zelo težka...! Potem sva pa rekli, zdaj je pa dosti pljučnic in viroz! Malo smo začeli bolj pazit na prehrano, uživala si veliko D vitamina preko zime, srečo imam, da je moja prijateljica izvrstna homeopatinja in nam je pomagala z nasveti. In po moje je tudi to pomagalo, da si Corono prežvela z enodnevno temperaturo. Bolj kot korona, te je dušila osamljenost v tisti majceni sobici. Zlato osebje se je trudilo po svojih moceh. Pa kaj, ko nisi videla nobenega obraza cele mesece...Ampak, moja mami je trenirala in trenirala hojo, pokazala depresiji figo. Večini tega ni uspelo, in se je spravila ponovno na noge!!! Ne morem verjet!! Hvala, da se trudiš! Hvala, da se boriš! Ti si vir moje radosti!Nisem je smela objet danes. Ni pokazala bolečine. Raje sva jo pregnali s pesmijo. Ostali naši družinski člani se niso smeli priblizati niti na meter in pol. Samo eden se sme. To sem bila jaz. Pa smo zimprovizirali razpršeni zborček. Pesem pove vse in prežene oblake! Pol urice obiska, kolikor dopušča NIJZ smo poskusili maksimalno izkoristiti. Poljub pa, žal, še čaka na ustih, moja ljuba mamica!«Na svojem facebooku je delila tudi simpatičen posnetek v katerem skupaj z mamo zapojeta in ohranjata dobro voljo. Ostali člani družine pa so pomagali z malo večje varnostne razdalje.