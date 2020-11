Ganljivi zapis Tanje Kocman: Še vedno slišim tvoj glas, tvoje korake ...

Nekdanja radijska voditeljica in komičarkavedno poskrbi za nasmeh ljudi na obrazu, vendar je tudi ona že prestala številne težke življenjske preizkušnje. Aprila lansko leto se je morala posloviti od svojega očeta in takrat je objavila, kako se spopada s to bolečino. Oče je bil njen velik podpornik in učitelj in takrat je priznala, da je bila nanj izredno navezana.Čeprav pravijo, da čas celi vse rane, pa Tanja še vedno močno pogreša očeta in namenila mu je nekaj čudovitih vrstic. Za njegov rojstni dan je objavila zapis na facebooku (nelektorirano):»Že drugo leto ne morem nazdraviti s tabo. Na tebe, na to, da si se rodil v ta svet. Zaradi česar sem se lahko rodila tudi jaz. Zaradi česar imam vse, kar imam in sem vse, kar sem le lahko postala. Kar še bom.In na ta dan te pogrešam natanko tako boleče kot na vse ostale. A vendar … še malo bolj. Če to gre.Toliko ti vmes povem, toliko vmes pozabim, toliko vmes upam, da vidiš ... in nekaj vmes upam, da spregledaš.«​Celotni zapis si lahko preberete spodaj.