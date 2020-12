Ganljiv zapis Rosvite Pesek: Ne gre več. Cepamo kot muhe

Čas za streznitev?

Novi koronavirus se je močno razširil med Slovenci, praktično nikogar več ni, ki ne bi vsaj bežno poznal koga, ki je okužen. Okuženega prijatelja ima tudi voditeljica na RTV Slovenija, je razkrila v zapisu, kjer ugotavlja, da Slovenci v času korona epidemije nismo niti približno tako enotni, kot smo bili pred tremi desetletju ob plebiscitu, s katerim smo se odločili za samostojno državo.​Preberite tudi:»Imam prijatelja. V mariborski bolnišnici. Ob kakšnih norih urah se slišiva tudi v času Covida19. Sinoči mi je rekel; »Cepamo ko muhe. Ne gre več,« je svoj zapis začela voditeljica in dodala, da te dni dela od doma in pripravlja oddajo za 23. december Plebiscit: »In že vidim, kako nas bodo polna usta besed o tem, kako smo bili za plebiscit enotni, pa soglasni, potem pa nikoli več! Pa kako bi bilo lepo, da bi še kdaj bili…«»Zamrazili smo. Vsi skupaj. Oblast in državljani. Dobili smo jasna opozorila od stroke in jasna navodila od politike. Nismo jih spoštovali. Te enotnosti, tako sanjske kot je bila ob plebiscitu, zdaj v obrambi pred Covidom 19, nismo zmogli. Nismo se skupaj postavili za svetost vsakega življenja in nismo dovolj pazili drug na drugega. Mislili smo, da bodo zdravniki in sestre že rešili življenja. Pa ne morejo, vsaj ne vseh. V bistvu smo njih potisnili v ogenj, naj s svojo zavzetostjo, človekoljubnostjo, rešujejo življenja tistih, ki jih je našel novi koronavirus,« je povzela razloge, zakaj nam krivulje okužb nikakor ne uspe obrniti navzdol.Peskova ugotavlja, da o politiki nima smisla izgubljati besed. Politikov niti med 40 in 50 mrtvih vsak dan ne strezni, »da bi odložili sulice in počakali z brezobzirnim političnim bojem. Ne, oni že imajo 46 glas, no potem ga še iščejo, trenutno ga še nimajo…Če ne bi bilo tragično, bi bilo smešno. Pa ni. Nekdo je izgubil babico, drugi očeta, nekogaršnje življenje še visi na nitki, nekdo bo imel hude posledice do konca življenja…«Na koncu je pozvala, naj spoštujemo ukrepe, razkužujemo, ohranjamo distanco, se držimo ožjega družinskega kroga in ne pritiskajo, naj se vse dejavnosti odprejo. Morda pa je še čas…za streznitev in lepše praznike, se sprašuje, ali to zmoremo.