Ganljiv zapis Nataša Pirc Musar: Pogrešam te že 10 let

Deset let mineva odkar je bitko z boleznijo izgubil televizijski voditelj Matjaž Tanko. Večji del svoje kariere je preživel na nacionalni televiziji, kjer je več let delal tudi z zdajšnjo predsednico države Natašo Pirc Musar. Bila sta odličen voditeljski par, v zasebnem življenju pa dobra prijatelja. Zato ne čudi, da se je Pirc Musar na današnjo obletnico smrti spomnila nanj. Takole je zapisala:

»Bil je moj mentor, ki me je o novinarstvu in voditeljstvu naučil vse. Bil je zakladnica znanja in podatkov, kos mu ni bil niti Google. Predvsem pa je bil človek v pravem pomenu te besede, vedno pozitiven in dostojanstven. Prijatelj, ki sem ga neizmerno spoštovala. Dragi Matjaž, pogrešam te že deset let. Hvala, da sem si lahko ob tebi širila obzorja.«

Na legendarnega novinarja pa se ni spomnila le Pirc Musar, temveč vsaj še dve nekdanji kolegici; Petra Kerčmar in Tamara Vonta. Več o tem preberite tukaj.