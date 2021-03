Ganljiv prizor na našem letališču, sodelovali so tudi policisti (VIDEO)

V časih, ko se nam zdi, da nam gre vse narobe, so vesele novice več kot dobrodošle. Po facebooku je zakrožil posnetek z letališča Jožeta Pučnika na Brniku. Na njem sta glavni akterki zaljubljeni dekleti, ki sta se očitno po dolgem času znova srečali in drugo drugo želeli presenetiti na dan žena in se zaročiti.Da je vse teklo tako kot po maslu in da jima bo vse skupaj ostalo za vedno v spominu, so na pomoč priskočili tudi slovenski policisti na letališču, ki so sodelovali pri presenečenju.