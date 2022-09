Ganljiv poklon 20 let po smrti Nejca Erazma: sestra Eva zapela legendarni hit (VIDEO)

20. septembra je minilo 20 let od smrti Nejca Erazma, člana skupine Bepop. Bepop Ladies so ob tem na svojih spletnih kanalih objavile priredbo pesmi in videa Moje sonce, ki so ju posnele z nadarjeno glasbenico in Nejčevo sestro Evo Erazem.

Damam iz skupine Bepop se je pridružila Eva Erazem, sestra pokojnega Nejca, ki svojega brata nikoli ni spoznala. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Ko so se leta 2019 Ana, Alenka in Tinkara reaktivirale kot skupina Bepop, so ob prvem nastopu na Dolenjskem obiskale tudi družino nekdanjega člana skupine Nejca Erazma, ki se je pred drugo turnejo Popstars smrtno ponesrečil med vožnjo z motorjem. Družina je s člani skupine ohranila stike, ob obisku pa je damam Nejčeva sestra Eva zaigrala in zapela pesem skupine Queen Bohemian Rhapsody. Navdušene nad njenim talentom so bile odločene, da bodo enkrat nekaj ustvarile skupaj.