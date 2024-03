Ganljiv govor Urške Klakočar Zupančič, ki je sprožil solze: Ne bom vam lagala, boli

Govor predsednice objavljamo v celoti, še posebej čustven pa je bil drugi neformalni del, ki ga je Urška Klakočar Zupančič po navdihu izpovedala iz srca.

»Spoštovana gospa Nataša Luša, direktorica družbe Delo, spoštovani nekdanji predsednik republike Milan Kučan, spoštovane nominiranke, spoštovani gostje. Zelo sem vesela in počaščena, da sem danes v tako izbrani družbi. Lahko bi uporabila kopico pridevnikov za letošnje nominiranke, z eno se še posebej dobro poznava, kajne? Pa bom uporabila eno samo besedo – Ženske. Z veliko začetnico. Vsem iskreno čestitam.

Strinjam se z gostiteljico, da se moramo začeti pogovarjati o novi podobi, morda o novi viziji sveta, v katerem živimo. Svet, ki je poln konfliktov in naraščajočih neenakosti, ni dober. Vse pogosteje smo priča spopadom, v katerih so najbolj tragične žrtve nedolžni, še posebej otroci. Za taka dejanja ni opravičila.

Zaradi pomembnih sprememb, ki jih v največji meri povzročamo mi, s svojimi izpusti toplogrednih plinov in uničevanjem naravnega okolja, smo vse pogosteje priča tudi katastrofalnim ujmam. Naš planet nas opozarja, da smo s pretiranim izkoriščanjem omejenih naravnih virov kot civilizacija skrenili s prave poti. Skrbi me. Pa čeprav sama tudi živim tako.

Menim, da svet in naša globalna družba, bolj kot kadar koli v preteklih desetletjih, potrebuje več besed in dejanj, ki bodo vsebovala pojme, kot so mir, razumevanje, sožitje, pa naj bo to z naravo ali pa med nami samimi. Izbire pravzaprav nimamo.

Naj si izposodimo del razmišljanj dveh lanskih nominirank (za naziv Ona 365): "Ali bomo gradili boljši svet, kot želijo tisti, ki se danes odločajo za poklice v umetnosti, ali pa bomo pokopali sami sebe, kot na že dlje časa opozarja znanost."

Res nas je lanska naravna katastrofa v Sloveniji združila. Tudi v preteklosti smo znali v trenutkih krize stopiti skupaj. A žal to ni trajalo dolgo. Kaj kmalu smo bili predvsem v politiki, katere del sem tudi sama, spet priča nestrpnosti in dialogu gluhih. Tako kot domala povsod v tem nemirnem in negotovem svetu.

Ljudje smo pač različni. Nič hudega. Prav nasprotno. Če bomo skozi spoznanja o sebi dojeli, da na nas različnost bogati, s soočanjem različnih idej in argumentov pa začeli iskati boljšo podobo sveta, ki ga bomo zapustili prihodnjim generacijam, bomo na dobri poti.