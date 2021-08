Ganljivi zapis Tanje Žagar, posvečen hčerkici

Dva tedna po rojstvu drugega otroka se jevrnila na spletna omrežja. Žareča mamica je svoji malčici, ki sta jo zpoimenovala, poklonila ganljiv zapis (nelektorirano): »Pred štirinajstimi dnevi, 19.7.2021 sem v svoje življenje še en najsrečnejši dan dodala, saj je na svet naša srčica Marina priplesala. Zdaj že prave ženske debate imava, najraje pa se s starejšim bratcem in atijem crkljava. Iz srca hvala porodnišnici Ljubljana za nepozabne tri dni, ko spet skupaj smo bili. Zdaj pa greva na sonček se pogret, vsem vam pa pošiljava poljubčkov pet!« je bila Tanja raznežena in hvaležna ob mali štručki, ki jo z veseljem prevaža v vozičku.Tanjin prvorojenecbo oktobra dopolnil štiri leta, da bo dobil bratca ali sestrico, pa se je začelo ugibati v začetku leta. Tanja, ki je dva tedna pred rojstvom hčere dopolnila 39 let, je nosečnost potrdila februarja, v poletnih mesecih pa že uživa z novo članico družine.