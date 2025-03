Nekdanji mož Ane Roš na prireditvi objemal svojo 34 let mlajšo partnerko (FOTO)

Na podelitvi prestižnih kuharskih kap Gault&Millau Slovenija 2025, ki je potekala v Festivalni dvorani v Ljubljani, so se zbrali najvplivnejši predstavniki slovenske gastronomije. A med številnimi priznanji in slavji je bila v središču pozornosti tudi prisotnost nekdanjih zakoncev Ane Roš in Valterja Kramarja, ki sta se po 25 letih skupnega življenja razšla leta 2021.

Oba sta se dogodka udeležila v spremstvu svojih novih partnerjev. Ana Roš je bila tam s svojim možem Urbanom Stojanom, Valter Kramar pa v družbi 23-letne Mineje Lazar, s katero je v zvezi od lani. Gre za hčer njegovega prijatelja, znanega v turističnih krogih Soške doline, med njima pa je kar 34 let razlike.

Nova zveza Kramarja dvignila prah

Jeseni so mediji poročali, da je Mineja Lazar noseča, a na fotografijah s podelitve kuharskih kap tega ni bilo opaziti, kar je sprožilo ugibanja o resničnosti teh navedb.

Poleg starih kulinaričnih znancev so v izbor najboljših za leto 2025 uvrstili tudi mnogo mladih in svežih gastronomskih imen, ki navdušujejo s kulinariko in razvojnim potencialom. Na fotografiji Valter Kramar z novo partnerico. FOTO: Borut Cvetko Mediaspeed

Po ločitvi od Ane Roš se je Kramar sicer podal na svojo kulinarično pot in v Kobaridu odprl Hišo Polonka, kjer se posveča tradicionalni slovenski kuhinji. Ana Roš medtem ostaja ena najvplivnejših kuharskih mojstric v svetu, saj je njena Hiša Franko še naprej med najboljšimi restavracijami v Sloveniji in svetu.

V znamenju kulinaričnih dosežkov

Čeprav je bila prisotnost nekdanjih zakoncev z novimi partnerji zanimiva za nekatere, je bil osrednji poudarek večera slavje najboljših slovenskih restavracij in kuharskih mojstrov.

Inšpektorji Gault&Millau Slovenija skozi vse leto restavracije po vsej državi obiskujejo anonimno in brez najave. Na fotografiji Mira Šemić, direktorica, Gault&Millau Slovenija, in Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport. FOTO: Borut Cvetko Mediaspeed

Naziv chefa leta je prejel Tomaž Kavčič iz Gostilne Pri Lojzetu na Dvorcu Zemono, podeljene so bile tudi nagrade za najboljšo restavracijo, mladega talenta in naj someljeja leta. Med najboljše restavracije v Sloveniji so se ponovno uvrstile Hiša Franko, JB, Mak, Pavus, Hiša Denk in druge priznane kulinarične destinacije.

Tomaž Kavčič (levo) je postal kuharski mojster leta 2025. FOTO: Borut Cvetko Mediaspeed

Podelitev nagrad Gault&Millau je tako še enkrat dokazala, da je slovenska gastronomija na izjemno visoki ravni.