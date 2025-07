Gaja Prestor samska in z novo kariero

Ljubezenska zgodba pevke Gaje Prestor in njenega srčnega izbranca Luke Dovšaka se je še lani zdela kot pravljica. Lani sta se namreč med potovanjem na Bali zaročila, pred dnevi pa je v javnosti zakrožila novica, da sta se po sedmih letih razšla.

Zadnja leta smo jo poznali kot pevko. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Sodeluje z obema zakoncema Umek. FOTO: MEDIASPEED.NET

Gaja naj bi se že izselila iz njunega skupnega ljubezenskega gnezdeca in se preselila na svoje, v najemniško stanovanje v ljubljanski Situli. Razhoda še ni javno komentirala. O njuni ljubezni je spregovorila lani, in sicer po zaroki. Z Luko sta bila par od njenega 18. leta, ob tem pa je še dejala, da je imela veliko srečo, saj jo je na njeni poti in pri pomembnih odločitvah vedno podpiral. »Vedno me je držal na realnih tleh, kar je zame včasih malce težko, čeprav vem, da mi želi samo dobro. Je najbolj čudovita oseba v mojem življenju in moj najboljši prijatelj. Sploh si ne predstavljam, da bi bila brez njega,« je takrat povedala glasbenica. Letošnje leto je zanjo očitno res polno velikih sprememb.

Bila sta par sedem let. FOTO: ANŽE KRŽE

V začetku leta je namreč odprla novo glasbeno poglavje v svoji karieri in se na pot podala kot didžejka. Javnosti se je predstavila kot DJ Estora. Učila se je od najboljšega na naših tleh in enega največjih na svetovni sceni elektronske glasbe – Uroša Umeka. »Nikoli si nisem mislila, da bi legendi tehno scene lahko rekla 'moj učitelj', ampak nas je življenje pripeljalo na skupno pot. Sodelujem z obema zakoncema Umek – Senka je prevzela tudi moj menedžment ter mi pomaga pri oblikovanju moje blagovne znamke in podobe,« je ob začetku svoje nove poti ponosno dejala novopečena didžejka, za katero je več odličnih nastopov. Nekoč je dejala, da si nikoli ni mislila, da jo bo pot zanesla v te vode. »Toda v življenju sem se naučila, da nikoli ne moreš predvideti, kako se bodo stvari razpletle in kakšna oseba boš postal v procesu.«