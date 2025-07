Tina Gaber menda dobila klofuto, sama se sprašuje, kdo da jo je?

Partnerka našega predsednika vlade Tina Gaber je spet enkrat šokirala na družbenih omrežjih. Objavila je fotografijo s pripisom: »Sploh nisem opazila kakšna cel dan hodim po svetu.«

Fotografirala se je tako, da se ob tem vidi naslov članka iz Demokracije, kjer navajajo, da so ji državni svetniki dali kolofuto, ko so dali veto na zakon o zaščiti živali. Tako bodo morali poslanci o spremembah zakona odločati še enkrat.

Za ponovno potrditev mora glasovati 46 poslancev in poslank. No, v Demokraciji so ob tem še dodali, da je spremembe omenjenega zakona pripravila posebna skupina, katere neformalni vodja je bila prav Tina Gaber.