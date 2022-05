Fredi Miler: Strelja, nosi smeti in še jodla? (FOTO)

Koroški slavček Fredi Miler je zelo delaven, vendar le za mešalno mizo, ko ustvarja glasbo. V gospodinjskih delih pa se ne znajde: »Skuhati znam kavo, jajca in hrenovke. Včasih pomijem posodo, pa še to slabo, pravi žena. No, smeti pa znam nesti,« v smehu pravi Fredi, ki se je pred kratkim udeležil vojaških vaj v društvu, kjer se družijo tudi profesionalni vojaki in specialci. »Zelo sem bil navdušen nad vajami napadov in streljanja. Seveda ne s pravim orožjem. Vendar ne bi mogel biti profesionalni vojak, potrebna je huda kondicija. V primeru vojne pa bi bil v prvi liniji.«

Fredi skoraj vsak mesec preseneti z novo pesmijo, tokrat pa se bo zgodil duet. «V sodelovanju z Jodel Ekspress je nastal turbo polka komad. Oba z Brigito pojeva in se tudi pogovarjava med glasbo,« je povedal Fredi, pesem pa se že vrti po radijskih valovih.