Fredi Kmetije ne gleda

Čeprav se koroški slavček Fredi Miler rad spominja Kmetije slavnih, kjer je tudi sam doživel 'prisilno' delo in premalo hrane, ima v spominu tudi težke trenutke, zato današnje Kmetije raje ne gleda. »Rekli so, da gre za kmetijo stoletje nazaj, pa imajo vso moderno orodje, ker delajo reklamo. Mi tega nismo imeli. Niti dostojnega kladiva, niti žage, zarjavele in zvite žeblje, vrtalni stroj ali vijačnik smo lahko samo sanjali. Ves teden sem sam delal kokošnjak, na koncu še posodo pomival, drugi pa so sedeli. No, tako mi vsaj ni bilo dolgčas,« je z grenkobo povedal Fredi, ki je ves čas šova zelo pogrešal družino, od katere je bil prvič za dlje časa ločen, brez možnosti kontakta. Zato je drugi teden šova, brez dvoboja, odšel domov.

Udeleženci Kmetije slavnih. FOTO: Pop TV

Čeprav je to bila edina Kmetija slavnih do sedaj, tekmovalci niso imeli nobenih privilegijev. V hiši ni bilo elektrike in vode, umivali so se zunaj, z ledeno vodo, ki je tekla iz stare kmečke črpalke, med stanovalci pa je nenehno vladalo napeto ozračje. Četudi naj bi bili VIP, so spali na tleh, v vrečah, napolnjenih s slamo, hlapec in dekla pa na seniku.

Gledalci pa še vedno niso pozabili te ekipe posebnežev, ki so jim ves čas šova na ekranih nudili marsikaj: od garanja v težkih kmečkih razmerah do hudih prepirov, žalitev ter celo golote in seksa. V njej so bili Goran Breščanski, La Toya, Maja Prašnikar, Artur Štern, Fredi Miler, Suzana Jakšič, Marijan Novina, Salome, Miki Bubulj in Alenka Sivka, ki je o Kmetiji slavnih napisala tudi knjigo.

Zanimivi so bili tudi trije komentatorji šova: stroga dama Angelca Likovič, Mark Žitnik in Goran Leban, zmagovalec občinstva prejšnje sezone Kmetije. Razvpiti šov je vodila Anja Križnik.