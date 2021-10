Franko prejel nepričakovano novico, oblile so ga solze (VIDEO in FOTO)

Za tekmovalcem šova Exatlon je čustven dan. Preden je Franko Bajec odpotoval v Dominikansko republiko, mu je sestra izročila rdečo ovojnico, v kateri je bilo pismo, ki mu je zvabilo solze v oči. Ko je pred sotekmovalci prebiral pismo, se je kar naenkrat prijel za oči in rekel: »Stric bom.«

Čustva so preplavila tudi njegovo rdečo ekipo, ki je delila veselje in srečo z njim. »Prav predstavljam si to veselje,« je rekel čustveni Franko, ki si je gotovo zelo želel objeti sestro in z njo deliti ta veseli trenutek.