Franko Bajc 'razbil' Pera Martića, kar je sledilo, je zaprlo usta vsem (FOTO)

Pero Martić in Franko Bajc sta dolgo napovedovala boksarski dvoboj, zdaj pa sta ga tudi uresničila. Na Ptuju sta se pred polno dvorano pomerila in navdušila zbrano publiko. Če je večina mislila, da bo ne bo prišlo do pravih udarcev, je Franko Bajc že v prvih sekundah pokazal, da se ni prišel zgolj nastavljat fotografom. Pero Martić proti zmagovalcu dveh resničnostnih šovov ni imel pravih možnosti. Borila sta se tri runde in drug drugemu podelila nekaj bolečin udarcev, sodniki pa so na koncu odločili, da je Bajc zmagal s 3:0.

Na koncu je zasnubil svojo srčno izvoljenko. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube

A čeprav Martič ni domov odnesel velikega pokala, je areno zapustil kot zmagovalec. Na koncu je namreč pokleknil pred svojo srčno izbrankoin jo zaprosil. »Nobena ženska ni boljša kot ti, a bi se poročila z mano,« je dejal. Aprila sta zaljubljenca sicer sporočila, da bosta kmalu postala tudi starša.