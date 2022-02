Frančišek Asiški na Ptuju do golega

Mestno gledališče Ptuj je s februarjem postavilo visoko letvico v lastni produkciji, saj je na odre po kontroverznem Škofjeloškem pasijonu, ki so ga koproducirali v letu 2021, poslalo 195-minutno dramo Frančišek avtorjev priredbe Jerneja Lorencija in Matica Starine po romanu Božji ubožec v lastni produkciji.

Jernej Lorenci, eden največkrat nagrajenih slovenskih gledaliških režiserjev, in Peter Srpčič, direktor MGP

V glavnih vlogah sta Tamara Avguštin in prejemnik Borštnikovega prstana 2018 Janez Škof, ki uprizorita zgodbo o svetniku, angelu, človeku. Večkrat nagrajeni režiser Lorenci je hotel v drami prikazati Asiškovo čistost ter mu odstraniti nanos zgodovine in ideologije, saj je velik religiozni, mitološki, zgodovinski in umetniški lik. Škof v predstavi, dolgi več kot tri ure, ves čas nastopa povsem gol. Na haloški hosti in improvizirani skali.