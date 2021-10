Vedno glasni Franc ni zmogel več, v solzah se je zlomil (FOTO)

Na posestvu se je zgodil ganljiv trenutek. Tako je Franc praznoval rojstni dan in ko se je odpravil v nabiralnik in zagledal pismo, je pojasnil, da je točno vedel, da je od domačih.

Ko je prebral začetek pisma: »Dedi …,« je točno vedel, da je od njegovih otrok in treh vnukov, kar ga je zlomilo. Pismo je zmečkal in ga vrgel stran.

Ta odločitev ni bila lahka, a Franc pravi, da je bolje, da ne ve, kaj se doma dogaja, ker bi potem razmišljal samo o tem.

Bilo mu je hudo. FOTO: Voyo

»To je vse kar ima, to je to,«je vidno ganjen pojasnil.

»Ne, nisem mogel prebrati,« je iskreno priznal čustveni Franc. Kasneje je o tem potožil Tilnu in Ginu, ki sta ga poslušala in ga tolažila. »Zakaj bi rano odpiral,« je pojasnil Franc in dodal, da so zelo povezana družina.

V areni boljši Aljaž

Sicer pa je bila na Kmetiji na vrsti tudi arena in dvoboj med Aljažem in Anžetom. Na koncu je bil boljši Aljaž. Anže pa ni odšel domov, zapustil je posestvo in moral v hišo v gozdu.