Franc o Marii: »Eden je tisti, ki f**a 15 ljudi v glavo« (FOTO)

Kljub temu, da je teden že skoraj pri koncu, težavam glave družine ni videti konca.Potem ko jeprevzela vloge glave družine, je stanje zelo napeto. Pravi, da je biti glava družine njeno največje breme v življenju. »Ne bom dovolila, da z mano pometajo. Smrkavcev se res ne bojim«, je bila jasna.Maria je s svojimi vprašanji in modrovanji najbolj razjezila Franca. »V dveh dneh je pobrala toliko energije, da ne moreš verjeti,« se je hudovoval. Trdi, da vse, kar se ji pove, ona obrne v napačno smer. »Eden je tisti, ki f**a 15 ljudi v glavo,« je slikovito opisal odnos med glavo družine in ostalimi.Ji je pa Franc na koncu podal roko in dejal, da jo bo pustil pri miru. »Ta roka čutim, da ni roka premirja«, pa je se na njegovo gesto odzvala Maria.