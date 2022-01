Franc iz Kmetije razkril, koliko so v resnici plačani tekmovalci šova

Pred nekaj dnevi je Trboveljčan Franc Vozel, ki smo ga spoznali v resničnostnem šovu Kmetija, gostoval pri zasavskem youtuberju Ivanu Šmergutu, kjer je odgovarjal na vprašanja gledalcev. Seveda se je veliko teh dotikalo zakulisja snemanja Kmetije, od tega, ali je vse zrežirano, do tega, koliko so bili plačani. Čeprav ga je Šmergut posvaril, da se o nekaterih stvareh ne govori, je Franc samo zamahnil z roko in že kar na začetku prenosa v živo razkril, da so bili plačani 7 evrov na dan. »Izračunaj dva meseca in pol, plus moraš vedeti, da moram jaz od tega plačati davek,« je brez dlake na jeziku povedal Franc. »Bolje, da bi bil doma, bi imel več, kot pa tam.«

Ali je Kmetija zrežirana?

»Na Kmetiji je tako – ti lahko govoriš kar hočeš, delaš kar hočeš, kar dajo pa oni na televizijo, je pa njihov problem,« je dejal Franc. Poudaril je še, da jih nihče pri ničemer ni omejeval.

Franc je brez dlake na jeziku razkril skrivnosti Kmetije. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Najbolj povezan je bil s Tilnom

Franc je povedal, da je Tilen odličen taktik, družil se je s puncami, držal se je zase, ko pa mu je naročil, da naj gre delat, ga je poslušal. »Anžeta sem spoštoval, ima tri fakse, kar se tiče dela pa je nesposoben. Je pa dobričina, tak človek, da si ne moreš predstavljati. Ženske so bolj pokvarjene. Ko te je potrebovala, te je imela rada, ko te ni … «

»Zmagati nisi mogel«

»Vsi ki ste me gledali, zame navijali, zmagati nisi mogel. Tukaj je bila trgovina Jager, točno smo vedeli, kam pelje to. Mi smo vedeli, da Tilen mora zmagati. Ampak mene nič glava ne boli,« je pogumno nadaljeval Franc. Gostitelj ga je opozoril, da ga morda še vedno veže pogodba, a Franc se ni dal. »Če hoče kdo kaj vedet, lahko vse povem,« je še dodal.