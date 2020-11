Fotografska razstava ob obletnici Orlekov

Ime so si nadeli po hribu na samem obrobju mesta.

Datum 5. oktober se je zagotovo zapisal v spomin in arhiv zasavske skupine Orlek. Skupina ima namreč obletnico koncerta v ljubljanskem kinu Šiška ob 30-letnici neprekinjenega delovanja. Ker gre za lepo okroglo obletnico, so ob tej priložnosti dobili posebno ovekovečenje. Koncert je namreč fotografsko dokumentirala zagorska fotografinja, rezultat pa je razstava, ki bo na ogled še to soboto med 10. in 12. uro ter 5. oktobra med 17. in 19. uro. Na ta dan se bodo obiskovalci lahko pogovorili z avtorico fotografij, ni pa izključeno, da bo prisoten tudi kdo izmed članov skupine. Razstava je sicer v fotogaleriji f 2,8, nasproti zagorske Vašhave, in sobiva z raziskovalno enoto OLEA. Spomniti velja tudi, da morajo obiskovalci nositi zaščitne maske, si pred vstopom razkužiti roke in ohranjati primerno medsebojno razdaljo.Skupina Orlek kljub niti najmanj rožnati situaciji za glasbenike ustvarja in igra. V okrnjenem obsegu sicer, a tudi slabi časi bodo minili. Harmonikar in klaviaturistje denimo že kar znan po live koncertih na facebooku. Sprva samostojne je zdaj malo razširil in igra z različnimi glasbenimi prijatelji. S svojo zasedbo je nastopal po Sloveniji, na Dunaju, v Gradcu, na Reki in drugje, kjer je možno zagotoviti distanco med obiskovalci manjših prireditev.Kljub odličnim obetom, saj že dolgo niso imeli toliko dogovorjenih koncertov za letošnje poletje, pa tudi skupina Orlek nima koncertov. V času epidemije so bili sicer dejavni, saj so posneli Koncert s kavča, igrali pred domom upokojencev v Trbovljah, imeli radijski koncert v Kopru in še kakšno manjšo zadevo.