Fotografiral in ustvarjal je ikone

Tone Stojko je slovenski fotograf, znan predvsem po reportažni, gledališki, portretni, koncertni in umetniški fotografiji, tudi kot fotograf demonstracij. Ta tema je njegovo življenjsko poslanstvo, njegov osebni prispevek k družbeni odgovornosti, ki ji z objektivom zvesto sledi že več kot petdeset let. Opus, ki ga je ustvaril, je izjemen. Je avtor vrste uspešnih, tematsko in slogovno različnih razstav, knjižnih objav in prejemnik številnih nagrad.



Njegovo gradivo danes hrani več ustanov, kot so Muzej novejše zgodovine Slovenije, Moderna galerija Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut in Galerija Prešernovnih nagrajencev v Kranju. V Fotogaleriji Stolp v Mariboru se je 19. maja občinstvu predstavil s pregledno razstavo z naslovom Porumenele fotografije – Nazaj na Lent, ki je po dolgem času na Židovski trg privabila veliko ljubiteljev fotografije. S tem se Stojko vrača tja, kjer je začel. Natančneje, od koder je odšel, preden je postal fotograf, a se je pozneje kot fotograf tja vračal – na Lent.



Utrinki iz konca šestdesetih let, ko so tam še stale Benetke in ko sta Stojko in Andrej Brvar, urednik in pesnik, očitno skupaj jadrala ne le po literarnih morjih, temveč tudi po valovih Drave, so razstavljeni prvič. V naslednjih desetletjih je fotograf jadral marsikje po svetu in v objektiv ujel marsikatero ikono. Z Lenta se tako dvignemo v naslednje nadstropje k Alfredu Hitchcocku, Fidelu Castru, Gini Lollobrigida, Romanu Polanskemu, Johnu Lennonu in Yoko Ono.



»Vzeti cel svet za svoj oder in vse ljudi na njem za svoje subjekte, v kolektivni spomin vtisniti pomembne trenutke naše družbe zadnjega pol stoletja, pozabi iztrgati na tisoče gledaliških predstav, ki bi sicer ostale le prah na odrskih deskah, poleg tega pa razvijati lasten umetniški, lirično izpovedni fotografski opus … To so značilnosti, ki jih lahko pripišemo enemu najvidnejših slovenskih fotografov Tonetu Stojku,« je o avtorju in razstavi zapisala kustosinja Marija Skočir, ki je njegovo bogato delo predstavila tudi na odprtju. Razstava bo na ogled v času uradnih ur Fotogalerije Stolp vse tja do 2. julija 2021.

