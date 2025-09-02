PRIHAJA NAJVEČJA SREČA

Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja

Anamarija, ki je v MasterChefu navdušila s svojo kuharsko strastjo, je sicer po izobrazbi zdravnica.
Fotografija: Anamarija Truden v oddaji MasterChef. FOTO: Zajem Zaslona Voyo
Odpri galerijo
Anamarija Truden v oddaji MasterChef. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

N. P.
02.09.2025 ob 20:36
02.09.2025 ob 20:36
N. P.
02.09.2025 ob 20:36
02.09.2025 ob 20:36

Polfinalistka 11. sezone MasterChefa, 27-letna Anamarija Truden z Blok, je z izbrancem Žigo Rojsem delila čudovito novico – postala bosta starša! Na romantični fotografiji iz francoskih Alp Anamarija ponosno kaže svoj nosečniški trebušček, Žiga pa jo nežno drži za trebušček, drugo roko pa ima iztegnjeno, kot bi njunemu malčku že zdaj razkazoval lepote sveta, ki ga čakajo.

Ob posnetku je zapisala ganljive besede: »Največja pustolovščina se šele začenja … Komaj čakava, da ti pokaževa najin svet.« 

Anamarija, ki je v MasterChefu navdušila s svojo kuharsko strastjo, je sicer po izobrazbi zdravnica, a jo življenje vse bolj vleče v hribe, naravo in ustvarjalnost. Prav v gorah se je povezala tudi z Žigo, zdaj pa skupaj stopata v novo življenjsko poglavje.

Njena življenjska pot je bila vse prej kot lahka – preizkušnje so jo naučile, da je sreča v malih trenutkih in da je treba pogumno slediti srcu. Tokrat pa ji srce narekuje najlepšo vlogo do zdaj: vlogo mame.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Anamarija Truden Masterchef družina nosečnost otrok mama ljubezen sreča

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja
Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja
Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.