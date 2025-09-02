Fotografija, ki je ogrela srca: Anamarija iz MasterChefa razkrila, na kaj se pripravlja

Polfinalistka 11. sezone MasterChefa, 27-letna Anamarija Truden z Blok, je z izbrancem Žigo Rojsem delila čudovito novico – postala bosta starša! Na romantični fotografiji iz francoskih Alp Anamarija ponosno kaže svoj nosečniški trebušček, Žiga pa jo nežno drži za trebušček, drugo roko pa ima iztegnjeno, kot bi njunemu malčku že zdaj razkazoval lepote sveta, ki ga čakajo.

Ob posnetku je zapisala ganljive besede: »Največja pustolovščina se šele začenja … Komaj čakava, da ti pokaževa najin svet.«

Anamarija, ki je v MasterChefu navdušila s svojo kuharsko strastjo, je sicer po izobrazbi zdravnica, a jo življenje vse bolj vleče v hribe, naravo in ustvarjalnost. Prav v gorah se je povezala tudi z Žigo, zdaj pa skupaj stopata v novo življenjsko poglavje.

Njena življenjska pot je bila vse prej kot lahka – preizkušnje so jo naučile, da je sreča v malih trenutkih in da je treba pogumno slediti srcu. Tokrat pa ji srce narekuje najlepšo vlogo do zdaj: vlogo mame.