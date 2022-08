FOTO: Dopust igralke Ane Dolinar: z družino v Albaniji (staknili so trebušno virozo)

Ano na počitnicah lahko spremljamo na njenem instagramu, kjer je igralka tudi sporočila, da so z družino (mož in trije otroci) odšli na t. i. "road trip".

Na poti do Albanije so se večkrat ustavili na Hrvaškem, potovali so skozi Črno goro, trenutno pa se nahajajo v Albaniji.

Ana je sporočila, da so čisto vsi zboleli za trebušno virozo in da se zdaj počasi spravljajo k sebi. Objavila pa je tudi nekaj fotografij svojih otrok: sinčka Luna in hčerkic Ronje ter Nane. Preberite več na mična.si.