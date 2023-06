Kdo je mož Urške Klakočar Zupančič

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je trenutno gotovo ena izmed najbolj pomembnih in vplivnih žensk v naši državi. Čeprav zaseda vodstveni politični položaj, pa o njeni zasebnosti ni znanega prav veliko.

Ko smo v spletnem iskalniku Google preverili, kaj Slovence najbolj zanima o njej, so med najbolj iskanimi gesli, povezanimi z njenim imenom, 'mož', 'partner', 'soprog', 'družina' in 'ločitev'.

Predsednica parlamenta je že vse od začetka, ko je vstopila v politiko, jasna, da o svojem zasebnem življenju ne misli javno razpredati. Tudi ko so se prvič pojavila namigovanja in vprašanja glede njenega statusa, se ni vdala in je vztrajala pri svojem, da zasebnega življenja ne bo razgaljala slovenski javnosti. Tu in tam je v kakšni izmed objav omenila sinova, njunega očeta in moža pa ne.

V življenjepisu, ki je objavljen na Onave, so o Urški zapisali, da se je rodila v Trbovljah, doma je iz Sevnice, a že več let prebiva v Ljubljani. O njenih otrocih so zapisali: »Urška je mati devetletnih dvojčkov Filipa in Davida, ki sta imeni dobila po velikih zgodovinskih osebnostih. Poleg pisanja se ukvarja še s konjeništvom, odmik od ponorelega sveta tako najde v sedlu svoje kobile Gine. Njena strast so še potovanja, ki ji dajejo energijo in znanje za svoje nadaljnje strokovne in literarne podvige.«