Firbci so se odločili, da glasbo združijo še s komedijo

Firbci so po slovenski različici poletne uspešnice Brajde trenutno med najbolj iskanimi izvajalci na naši glasbeni sceni. Zdaj so se odločili, da glasbo združijo še s komedijo. Prvi večer smeha in najlepših slovenskih pesmi so pripravili v Škocjanu, 3. aprila ga bodo ponovili v Tržišču, 10. aprila pa še v Kulturnem centru Semič. »To je prva narodnozabavna komedija s Firbci,« pove Gašper Šinkovec, ob katerem so še brat Jaka Šinkovec, Jakob Končina in Gregor Janežič.

V komični zgodbi nastopajo gasilec Sašo (Sašo Dobnik), Majda (Urška Vučak) in Zinka (Nevenka Stepan). Med prepletanjem zgodbe Firbci prikažejo, kako so videti njihove vaje. »V komediji igramo v živo, zato je to res posebna izkušnja,« pravijo Firbci, ki predstavljajo novo polko z naslovom Tinka Tonka. Gre za pesem, ki v svojem hitrem tempu razkriva podobe vaškega življenja, kjer se vedno najde čas za čenče. Besedilo in glasbo je ustvaril Jože Umek. Skladbo so posneli v studiu Petra Finka, ki je poskrbel tudi za mastering, pri ustvarjanju videospota pa so jim pomagali Boštjan Judež, plesna skupina Hype Dulc Rofleks, Jure Koren, Aljoša Šinkovec, Jože Umek, Nejc Drobnič in Jaka Janc. Scenarij so fantje pripravili sami.