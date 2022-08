Finalistke za miss Slovenije: Lepotice si želijo tudi napredka in razvoja (FOTO)

Projekt Miss Slovenije na eni strani združuje in povezuje poslovne partnerje, s katerimi ustvarja unikatne, vsebinske marketinške zgodbe, ki pa ne služijo zgolj doseganju ciljev podjetij. Na drugi strani vsako leto poveže tudi skupino deklet iz vse Slovenije, ki si želijo napredka, razvoja in jim prav te zgodbe predstavljajo priložnosti, ki jih potrebujejo, da bi lahko bolje spoznale sebe, naredile korak iz cone udobja in začele razvijati svoje potenciale. Kot nam je povedala Jelka Verk, lastnica licence in kreativna vodja dogodka, se že nekaj let trudijo, da tudi po koncu projekta dajejo možnosti in priložnosti vsem kandidatkam, ki si tega želijo, aktivno jih vključujejo v dogajanje in organizacijo.

Lana Šantelj

Letos se jih je v finale, ki bo 4. septembra v Braslovčah, uvrstilo 16, ki jih te dni predstavljamo v naših in vaših Novicah, od sobote pa boste za svojo izbranko lahko tudi glasovali: finalistka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic.

Deveta se bo predstavila Teja Tripković, stara je 18 let in prihaja z Mirne na Dolenjskem. »Sem dijakinja srednje zdravstvene in kemijske šole. Ker me zanima lepotna nega in v ličenju vidim izzive, se želim izobraževati in razvijati v tej smeri še naprej.« Od sedmega leta se ukvarja z manekenstvom, zato se je želela preizkusiti tudi pri projektu Miss Slovenije. »Sem dobrosrčna, energična, v življenju si želim biti obkrožena z družino in iskrenimi prijatelji, saj verjamem, da bom tako najsrečnejša. Moji cilji so pridobiti čim več izkušenj in navsezadnje tudi uspeti v modnem svetu.«

Tudi po koncu projekta dajejo možnosti in priložnosti vsem kandidatkam, ki si tega želijo, jih vključujejo v projekt in organizacijo.

Številko deset ima Lana Šantelj, stara je 21 let in prihaja iz Postojne. Je študentka fakultete za varnostne vede, smer varnost in policijsko delo. »Večino življenja namenjam športu, predvsem košarki. Prihajam iz športne družine štirih otrok, za košarko pa me je navdušil oče, ki je igral za jugoslovansko reprezentanco.« Bila je članica mlajše slovenske košarkarske reprezentance, štiri leta je, kot pravi, odigrala v najboljšem ženskem klubu v Sloveniji, Cinkarni Celje, trenutno pa je članica ženskega košarkarskega kluba Ilirija. »Zavzemam se, da bi ženski šport postal bolj cenjen in gledan, saj se mi razlike med spoloma zdijo prevelike.«

Enajsta se bo predstavila Hana Klaut, stara je 26 let in prihaja iz Šempetra pri Gorici. Je študentka zadnjega letnika dentalne medicine, kmalu bo zobozdravnica. »Ob študiju sem več let poučevala temeljne postopke oživljanja, letos pa sem bila že drugič izvoljena na položaj senatorke Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.« V prostem času trenira gimnastiko, veliko tudi pleše in potuje, po svetu in Sloveniji. Obožuje humor in se zelo rada smeje: »Pravijo, da je moj smeh bolj nalezljiv kot omikron.«

Za pričeske je poskrbel Salon SPA SPACE iz Celja, za styling Tanja Basle. Fotografije je na gradu Žovnek v Braslovčah posnel Dejan Nikolič.

Številko 12 ima Klara Šmigoc, 20-letnica iz Rogoze. »Veljam za nasmejano, pozitivno, prijazno in ambiciozno dekle.« Pravi, da si zastavljene cilje želi tudi uresničiti. »Eden od ciljev je, da bi nekoč lahko odprla svojo slaščičarno, saj do priprave slaščic čutim veliko strast.« Rada potuje, ker je zelo avanturistična, si nekoč želi prepotovati svet. »V življenju mi veliko pomenijo družina, pravi prijatelji in psička Ina. Moj moto je: Bodi to, kar si, kajti vse drugo je že zasedeno.«

Hana Klaut